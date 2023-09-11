В Кремле оценили возможность участия россиян в Олимпийских играх-2024

Песков заявил, что россиянам надо ехать на ОИ-2024 как индивидуальным атлетам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность участия россиян в Олимпийских играх-2024. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

Песков заявил, что россиянам надо ехать в Париж как индивидуальным атлетам. «Спорт высших достижений — это профессиональный спорт, и нам важно сохранить очень высокий уровень наших спортсменов. Это чрезвычайно важно», — сказал он, подчеркнув, что поддерживать уровень без международных стартов невозможно.

Ранее заместитель министра спорта России Алексей Морозов сделал заявление об участии национальной сборной в Играх-2024. «Россия пропустит летние Олимпийские игры в Париже в большинстве видов спорта», — заключил он.

В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших СВО. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях до сих пор не решен.