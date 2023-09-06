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17:37, 6 сентября 2023Спорт

В Минспорте сделали заявление об участии сборной России в Играх-2024

В Минспорте заявили, что Россия пропустит Игры-2024 в большинстве видов спорта

Фото: Dave Kim / Unsplash

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов сделал заявление об участии сборной страны в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит Telegram-канал «Мутко против».

«Россия пропустит летние Олимпийские игры в Париже в большинстве видов спорта», — сказал Морозов. При этом функционер отметил, что в 26 олимпийских видах спорта из 39 россияне уже допущены к участию в международных турнирах в целом.

Ранее 6 сентября в Минспорта назвали общее число сменивших гражданство спортсменов. «55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100», — заявил Морозов.

В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших СВО. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

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    Ксения Курашкина
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