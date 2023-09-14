Разорванное на части BMW на российской трассе попало на видео

Разорванное на две части BMW на трассе в Ленобласти попало на видео

В Ленинградской области произошло серьезное ДТП: BMW влетело в ограждение, автомобиль разорвало на части. Последствия случившегося попали на видео. Кадры очевидцев с места опубликованы в группе «Питер Онлайн» во «ВКонтакте».

Авария случилась на 67-м километре российской трассы А-181 «Скандинавия», недалеко от поселка Огоньки. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и наехал на ограждение.

На записи видно, что машину разорвало на две части. На месте работают спасатели. Находившуюся в салоне женщину спасти не удалось. Мужчина и ребенок доставлены в больницу.

11 сентября ДТП произошло на российской трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Газель, внутри которой находились 12 человек, столкнулась с грузовым автомобилем.