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14:25, 14 сентября 2023Россия

Разорванное на части BMW на российской трассе попало на видео

Разорванное на две части BMW на трассе в Ленобласти попало на видео

В Ленинградской области произошло серьезное ДТП: BMW влетело в ограждение, автомобиль разорвало на части. Последствия случившегося попали на видео. Кадры очевидцев с места опубликованы в группе «Питер Онлайн» во «ВКонтакте».

Авария случилась на 67-м километре российской трассы А-181 «Скандинавия», недалеко от поселка Огоньки. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и наехал на ограждение.

На записи видно, что машину разорвало на две части. На месте работают спасатели. Находившуюся в салоне женщину спасти не удалось. Мужчина и ребенок доставлены в больницу.

11 сентября ДТП произошло на российской трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Газель, внутри которой находились 12 человек, столкнулась с грузовым автомобилем.

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    Евгения Куликова
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