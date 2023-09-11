В аварии с пассажирской газелью на российской трассе пострадали 12 человек

На Кубани на трассе М-4 «Дон» в ДТП с пассажирской газелью пострадали 12 человек

На трассе М-4 «Дон» на Кубани в аварии с пассажирской газелью пострадали 12 человек. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По его данным, авария произошла в Динском районе Краснодарского края. Там пассажирская газель, внутри которой находились 12 человек, столкнулась с грузовым автомобилем.

Среди пострадавших трое детей. Известно, что двум получившим травмы россиянам помощь оказали амбулаторно.

«Предварительно установлено, что 53-летний водитель "рено", не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "газель" и допустил с ним заднее столкновение», — сообщило региональное управление МВД в Telegram-канале.

Ранее под Санкт-Петербургом в велосипедную колонну девочек-спортсменок из школы олимпийского резерва в сопровождении легкового автомобиля въехала фура. В аварии пострадал один взрослый и восемь детей, двое из которых не выжили.