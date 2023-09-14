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03:38, 14 сентября 2023Мир

В КНДР рассказали об особом братстве Путина и Ким Чен Ына

ЦТАК: отношения РФ и КНДР развиваются благодаря особому братству лидеров стран

Отношения России и КНДР развиваются благодаря «особому братству» лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына. Об этом говорится на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК)

«Традиционные отношения дружбы между КНДР и РФ, укрепленные через проверку истории из века в век, поднимаются и развиваются на более высоком уровне как непобедимые товарищеские отношения и стратегические отношения на вечные времена благодаря глубокой дружбе и особому братству между товарищем Ким Чен Ыном и товарищем Путиным», — говорится в сообщении по итогам встречи двух лидеров.

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    Екатерина Подвигина
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