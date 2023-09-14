В КНДР рассказали об особом братстве Путина и Ким Чен Ына

ЦТАК: отношения РФ и КНДР развиваются благодаря особому братству лидеров стран

Отношения России и КНДР развиваются благодаря «особому братству» лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына. Об этом говорится на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК)

«Традиционные отношения дружбы между КНДР и РФ, укрепленные через проверку истории из века в век, поднимаются и развиваются на более высоком уровне как непобедимые товарищеские отношения и стратегические отношения на вечные времена благодаря глубокой дружбе и особому братству между товарищем Ким Чен Ыном и товарищем Путиным», — говорится в сообщении по итогам встречи двух лидеров.