Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:43, 14 сентября 2023Мир

Ким Чен Ын и Путин обменялись подарками

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Путин обменялись подарками

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Kremlin / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин обменялись подарками. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что обмен произошел перед приемом в честь визита генерального секретаря Трудовой партии Кореи в Россию, который состоялся 13 сентября.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил российского коллегу посетить КНДР. По данным агентства Yonhap, Владимир Путин принял приглашение.

13 сентября завершился саммит Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Встреча длилась в разных форматах больше пяти часов. В завершение президент РФ дал официальный обед по случаю визита руководителя Северной Кореи.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею

    Итальянский производитель шин прокомментировал возможный уход из России

    Посол указал на двуличие США из-за оценки визита Ким Чен Ына в Россию

    В Японии пожаловались на испортившийся из-за украинского конфликта напиток

    Ким Чен Ын и Путин обменялись подарками

    Мужчина решил расследовать изнасилование возлюбленной и раскрыл ее двойную жизнь

    Минздрав выдал разрешение на исследования обновленного «Спутника V»

    Составлен рейтинг самых ненужных москвичам вещей

    Италия отказалась конфисковывать автомобили и личные вещи россиян

    На Украине заявили о начале аграрной войны с союзником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости