Ким Чен Ын и Путин обменялись подарками

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Путин обменялись подарками

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин обменялись подарками. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что обмен произошел перед приемом в честь визита генерального секретаря Трудовой партии Кореи в Россию, который состоялся 13 сентября.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил российского коллегу посетить КНДР. По данным агентства Yonhap, Владимир Путин принял приглашение.

13 сентября завершился саммит Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Встреча длилась в разных форматах больше пяти часов. В завершение президент РФ дал официальный обед по случаю визита руководителя Северной Кореи.