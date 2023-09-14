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12:48, 14 сентября 2023Экономика

Стало известно о массовой подделке сыра в российских пиццах

Роскачество обнаружило фальсификат сыра в половине проверенных пицц «Маргарита»

Фото: Klara Kulikova / Unsplash

Сотрудники Роскачества обнаружили фальсификат сыра в половине проверенных пицц «Маргарита» в известных российских торговых сетях и пиццериях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования Центра исследования потребительского поведения (ЦИПП).

Специалисты проверили продукцию в сетевых пиццериях, в сервисах по доставке, а также в торговых сетях. Признаки фальсификации они выявили в продукции девяти торговых марок: «Шеф-Перекресток», «Империя пиццы», «Многолосося», Pizza Hut, «Цезарь», «Сыроварня», Dostaевский, La Trattoria, PizzasSushiWok. Эти бренды продавали продукцию с сыром, хотя на деле она содержала растительные жиры, которые не были указаны на маркировке.

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При этом случаи фальсификации были зафиксированы во всех типах пицц — в свежеприготовленных, замороженных и охлажденных полуфабрикатах. Максимально близкий состав к требованиям ГОСТ на молоко и молочную продукцию был у сыра пицц Spar, Papa John's, «Самокат», «Алло! Пицца» , Ozon fresh, «Додо Пицца», Domino's, «ВкусВилл» и Il Patio.

В середине августа аналитики компании Genotek и сотрудники ВНИРО представили результаты совместного исследования, согласно которым в Сочи, Адлере и Краснодарском крае стали продавать куриное мясо под видом черепашьего.

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    Анатолий Акулов
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