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13:13, 14 сентября 2023Россия

Собянин поздравил Воробьева с победой на выборах губернатора Подмосковья

Мэр Собянин поздравил Воробьева с победой на выборах губернатора Подмосковья
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в Telegram Андрея Воробьева с победой на выборах и вступлением в должность губернатора Подмосковья.

«Поздравляю Андрея Юрьевича Воробьева с победой на выборах и вступлением в должность губернатора Московской области. Вместе с ним мы прошли большой путь. Впереди — масштабная, сложная и очень важная работа», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
 
Собянин также пожелал Воробьеву успехов в его трудах на благо жителей Московской области и добавил, что они и дальше будут «вместе, по-соседски обустраивать общий дом».

Мэр столицы напомнил, что Москва и Московская область будут становиться ближе друг к другу с каждым годом, так как их связывают общие рельсы МЦД, дороги, проекты и планы, а также «узы родства и дружбы миллионов людей».

10 сентября в России завершился Единый день голосования, длившийся с 8 сентября. В Подмосковье прошло 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17 и более 200 депутатов в органы местного самоуправления. Воробьев набрал на выборах 83, 68 процента голосов.

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    Сергей Истомин
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