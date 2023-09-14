Мэр Собянин поздравил Воробьева с победой на выборах губернатора Подмосковья

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в Telegram Андрея Воробьева с победой на выборах и вступлением в должность губернатора Подмосковья.

«Поздравляю Андрея Юрьевича Воробьева с победой на выборах и вступлением в должность губернатора Московской области. Вместе с ним мы прошли большой путь. Впереди — масштабная, сложная и очень важная работа», — написал Собянин в своем Telegram-канале.



Собянин также пожелал Воробьеву успехов в его трудах на благо жителей Московской области и добавил, что они и дальше будут «вместе, по-соседски обустраивать общий дом».

Мэр столицы напомнил, что Москва и Московская область будут становиться ближе друг к другу с каждым годом, так как их связывают общие рельсы МЦД, дороги, проекты и планы, а также «узы родства и дружбы миллионов людей».

10 сентября в России завершился Единый день голосования, длившийся с 8 сентября. В Подмосковье прошло 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17 и более 200 депутатов в органы местного самоуправления. Воробьев набрал на выборах 83, 68 процента голосов.