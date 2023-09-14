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20:51, 14 сентября 2023Среда обитания

Сообщник арестованной за наркотики актрисы Искандер собирался купить дачу

«МК»: сообщник арестованной за наркотики актрисы Искандер собирался купить дачу

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сообщник арестованной за хранение крупной партии наркотиков российской актрисы Рамили Искандер 32-летний дилер из Пензы Максим Рудаков собирался купить дачу. О его планах сообщает издание «МК».

По информации журналистов, россиянин рассматривал возможность приобретения земельного участка в Подмосковье. О желании купить недвижимость за городом он рассказал своим родственникам.

Отмечается, что при этом официального дохода у Рудакова не было. Он отчислился из Пензенского университета после третьего курса, после чего работал официантом. Ранее сообщалось, что при обыске у сообщника Искандер обнаружили десять килограммов наркотиков.

14 сентября стало известно об аресте заслуженной артистки России Искандер за покушение на торговлю мефедроном. Актрисе грозит от 15 до 20 лет тюрьмы. Обыски у актрисы прошли 29 августа, в ее доме оперативники нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма, а под обшивкой двери автомобиля — два свертка мефедрона массой почти два килограмма.

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    Александра Качан
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