Буйные пьяные сестры устроили истерику из-за задержки рейса и попали на видео

New York Post: две пьяные сестры устроили истерику в аэропорту и были задержаны

Две пьяные сестры устроили истерику в аэропорту из-за задержки рейса и угодили в полицию. Инцидент с буйными пассажирками попал на видео пользователя TikTok с ником @rip.raaa, подробностями делится издание New York Post.

Женщины должны были лететь в Дублин из аэропорта Ньюарка, США, но рейс задержали на три часа. На кадрах видно, что сестры стали вести себя неадекватно, кричать на сотрудников воздушной гавани и других пассажиров. Уточняется, что обе были сильно пьяны, из-за чего их не пустили на рейс.

«Пожалуйста, помогите мне кто-нибудь. Пожалуйста!» — говорила одна из туристок, требуя, чтобы ей дали пройти в самолет. Когда сотрудники полиции попытались задержать женщин, они стали вырываться. В итоге сестер все же арестовали за мелкое хулиганство и сопротивление правоохранителям.

Ролик набрал более 675 тысяч просмотров и стал вирусным. Поведение дебоширок возмутило пользователей. «Почему подобные вещи происходят так часто?», «Что они добавляют в напитки в аэропорту?» — писали они в комментариях.

Ранее россиянин столкнулся с приступом аэрофобии перед полетом, напился и пригрозил взорвать самолет, чтобы задержать отправление. Из-за выходки мужчины вылет пришлось отложить.

