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03:04, 14 сентября 2023Мир

Посол указал на двуличие США из-за оценки визита Ким Чен Ына в Россию

Посол Антонов: США проявляют двуличие из-за оценки визита Ким Чен Ына в Россию

Фото: KCNA / Reuters

Оценки со стороны США касательно визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию являются проявлением двуличия. На это указал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его комментарий опубликован в Telegram-канале дипмиссии.

По его словам, Москва способна самостоятельно решать, с кем взаимодействовать. У США «нет права учить нас как жить», добавил он.

Антонов отметил, что двуличие Вашингтона никого не удивляет. «Поставлять оружие на Украину американцам можно, а наше военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, по логике Белого дома, незаконно», — указал дипломат.

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    Марина Совина
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