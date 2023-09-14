Посол указал на двуличие США из-за оценки визита Ким Чен Ына в Россию

Посол Антонов: США проявляют двуличие из-за оценки визита Ким Чен Ына в Россию

Оценки со стороны США касательно визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию являются проявлением двуличия. На это указал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его комментарий опубликован в Telegram-канале дипмиссии.

По его словам, Москва способна самостоятельно решать, с кем взаимодействовать. У США «нет права учить нас как жить», добавил он.

Антонов отметил, что двуличие Вашингтона никого не удивляет. «Поставлять оружие на Украину американцам можно, а наше военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, по логике Белого дома, незаконно», — указал дипломат.