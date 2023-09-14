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12:02, 14 сентября 2023Наука и техника

Телескоп Уэбба обнаружил новые коричневые карлики

Телескоп имени Джеймса Уэбба обнаружил 21 коричневый карлик

Изображение: NASA / phys.org

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба обнаружил 21 новый коричневый карлик в ходе двух исследований, которые были сосредоточены на изучении других галактик и эволюции Вселенной. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном на сайте arXiv.

Коричневые карлики представляют собой объекты, занимающие промежуточное положение между газовыми гигантами и маломассивными звездами. Большую часть своего света они излучают в инфракрасном диапазоне, однако это излучение слишком слабое для многих современных инструментов. Новые коричневые карлики были случайно обнаружены в ходе исследований JADES и CEERS, которые посвящены далеким древним галактикам.

Большинство из 21 коричневых карликов расположены в толстом диске и гало Млечного Пути и находятся на расстоянии от 360 до 13 700 световых лет. Тот факт, что четыре кандидата находятся в гало — протяженной сферической области за пределами диска, противоречит современным галактическим моделям. Кроме того, атмосферные спектры также не очень хорошо согласуются с теоретическими предсказаниями.

По некоторым оценкам, в Млечном Пути насчитывается от 25 до 100 миллиардов коричневых карликов. Ожидается, что большое количество объектов-кандидатов, которые будут обнаружены в течение следующих нескольких лет, прольет свет на историю формирования звезд и планет.

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    Александр Еникеев
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