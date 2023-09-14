Еврокомиссия разъяснила правила насчет уже ввезенных в ЕС российских автомобилей

ЕК: по вопросу ввезенных в ЕС российских автомобилей нет универсального решения

В Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что по вопросу уже ввезенных на территорию Евросоюза (ЕС) российских автомобилей нет универсального решения. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель организации Даниэл Шеридан Ферри, комментируя заявления Министра внутренних дел (МВД) Эстонии о конфискации автомобилей с российскими номерами, объяснил, что страны ЕС должны действовать в соответствии со своими национальными правилами.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс призвал конфисковать и перерегистрировать российские автомобили, находящиеся на территории страны. Он отказался комментировать заявление правительства по данной теме и заключил, что санкции должны быть выполнены.