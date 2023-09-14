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18:04, 14 сентября 2023Путешествия

Экс-сотрудница спецслужб назвала самые безопасные этажи в отеле

Экс-агент ЦРУ и ФБР посоветовала жить в отеле между третьим и шестым этажами

Фото: Unsplash

Экс-агент ЦРУ и ФБР Трейси Уолдер (Tracy Walder) назвала несколько простых способов обезопасить себя в отеле. Ее советы публикует Daily Star.

44-летняя женщина, несколько лет работавшая в спецслужбах, порекомендовала туристам жить в номерах, расположенных между третьим и шестым этажами отеля. По ее словам, это достаточно низкая высота в случае необходимости экстренной эвакуации, но в то же время попасть на этот уровень злоумышленникам будет тяжело.

Среди других советов экс-сотрудницы ЦРУ и ФБР — скачать приложение, которое оповещает контакты туриста о его местонахождении в случае чрезвычайной ситуации, установить в номере дверной ограничитель, а в чемодан положить специальный трекер для отслеживания багажа.

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Уолдер призналась, что она отказывается останавливаться в съемном частном жилье, называя это рискованным поступком.

Ранее туристов предостерегли от использования одной опасной вещи в номере отеля. Генеральный директор компании ADT, предоставляющей услуги электронной безопасности, Мишель Беннетт подчеркнула, что табличка «Пожалуйста, уберите мою комнату» подает злоумышленникам один важный сигнал — что номер пуст.

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    Марина Черняк
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