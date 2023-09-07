Туристов предостерегли от использования одной опасной вещи в номере отеля

ADT: таблички с просьбой убрать номер в отеле могут привлечь воров

Таблички с просьбой убрать номер в отелях могут привлечь потенциальных воров. Об опасности использования этой вещи рассказали в компании ADT, предоставляющей услуги электронной безопасности, британскому таблоиду The Sun.

Генеральный директор ADT Мишель Беннетт подчеркнула, что табличка «Пожалуйста, уберите мою комнату» подает один важный сигнал — что номер пуст. Если злоумышленники достаточно быстры, они могут легко войти туда незамеченными, предостерегла эксперт.

Беннетт рекомендовала туристам обращаться на стойку регистрации отеля с просьбой об уборке номера, а в целях дополнительной безопасности — оставаться в комнате, пока горничная выполняет свою работу.

Ранее стюардесса показала подписчикам способы обезопасить себя от нападения воров и других правонарушителей в отелях, заявив, что никогда не заезжает в номер без проверки шкафов и кроватей. На кадрах в TikTok видно, как после заселения в номер бортпроводница открывает дверцы шкафа, заглядывает под кровать и ощупывает ее поверхность, чтобы проверить, не прячется ли там кто-то посторонний.