Российский боец рассказал о тактике ВСУ в районе Работино

Спецназовец РФ Фидель: ВСУ перешли с боевых машин на пехотные группы у Работино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику наступления в районе сел Работино и Вербовое, переключив акцент с боевых машин на малые пехотные группы. Об этом рассказал российский спецназовец с позывным Фидель, передает РИА Новости.

«Противник до этого наступал с помощью боевых машин. Из-за сильного огневого воздействия нашими подразделениями — реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии — противник перестал скапливаться, передвижения они минимизировали», — сообщил боец.

По его словам, если раньше военные ВСУ перемещались по отделению в 5-7 человек, то сейчас они передвигаются по одному, по два человека.

Фидель рассказал, что украинские бойцы устраивают точки сбора в нескольких километрах от позиций Российской армии, в укрытых позициях, пытаясь избежать потерь.

Он добавил, что бронетехника ВСУ в последнее время используется чаще всего для переброски личного состава ближе к позициям, противник для этого задействует как советскую, так и западную технику.

Ранее генерал-майор украинской армии Сергей Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дает неоправданно оптимистичные отчеты о контрнаступлении, как будто ВСУ уже практически победили.

