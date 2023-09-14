Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:08, 14 сентября 2023Бывший СССР

Российский боец рассказал о тактике ВСУ в районе Работино

Спецназовец РФ Фидель: ВСУ перешли с боевых машин на пехотные группы у Работино

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику наступления в районе сел Работино и Вербовое, переключив акцент с боевых машин на малые пехотные группы. Об этом рассказал российский спецназовец с позывным Фидель, передает РИА Новости.

«Противник до этого наступал с помощью боевых машин. Из-за сильного огневого воздействия нашими подразделениями — реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии — противник перестал скапливаться, передвижения они минимизировали», — сообщил боец.

По его словам, если раньше военные ВСУ перемещались по отделению в 5-7 человек, то сейчас они передвигаются по одному, по два человека.

Фидель рассказал, что украинские бойцы устраивают точки сбора в нескольких километрах от позиций Российской армии, в укрытых позициях, пытаясь избежать потерь.

Он добавил, что бронетехника ВСУ в последнее время используется чаще всего для переброски личного состава ближе к позициям, противник для этого задействует как советскую, так и западную технику.

Ранее генерал-майор украинской армии Сергей Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дает неоправданно оптимистичные отчеты о контрнаступлении, как будто ВСУ уже практически победили.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты имена выведенных из-под европейских санкций россиян

    Самолет с сотнями пассажиров резко сменил курс из-за повреждения лобового стекла

    В Швеции сожгли чучело Эрдогана

    Раскрыта новая схема мошенничества с банковскими счетами

    Богатейшие россияне вернули в страну активы на десятки миллиардов долларов

    Один человек погиб при обстреле российского завода со стороны Украины

    В Московской электронной школе появились новые сервисы для детей и родителей

    Вулканы Камчатки отказались вносить в список ЮНЕСКО

    Банда из семерых человек похитила россиянина и вымогала у него 700 тысяч рублей

    Одному типу квартир в Москве предрекли подорожание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости