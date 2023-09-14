Таможенники изъяли у туристов вещи на сотни миллионов рублей за восемь месяцев

ФТС: с начала года таможенники изъяли у туристов вещи на 660 миллионов рублей

С начала 2023 года у туристов на границе России изъяли вещи на сотни миллионов рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram.

Всего было изъято незадекларированной электроники и украшений на 660 миллионов рублей. За восемь месяцев возбуждено 149 административных и 34 уголовных дела в отношении граждан. «Чаще всего пассажиры следовали через "зеленый коридор" и не подавали декларацию на товары», — отметили в ведомстве.

В связи с этим ФТС напомнила россиянам о правилах перемещения через границу электроники, ювелирных изделий, драгметаллов и камней. Так, общая стоимость и вес ввозимых товаров для личного пользования не должны превышать 10 тысяч евро и 50 килограммов на воздушном транспорте и одной тысячи евро и 31 килограмма — на наземном.

«Если вы выезжаете из России со своими украшениями, рекомендуется заполнить пассажирскую таможенную декларацию. Это позволит не платить платежи, когда вы вернетесь», — советует ведомство.

В августе сотрудники таможни в столичном аэропорту Шереметьево изъяли у прилетевшего из Стамбула россиянина швейцарские часы за 4,5 миллиона рублей. Дорогостоящий аксессуар был обнаружен, когда мужчина проходил через «зеленый коридор».

