Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:35, 14 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о желании Польши захватить украинские земли

Советник Пушилина Гагин усомнился в дружбе Польши и Украины из-за экспорта зерна

Фото: Grzegorz Dabrowski / Agencja Gazeta / Reuters

Польша все еще претендует на часть украинских земель, которые до сих пор якобы считает своими. Об этом в интервью РИА Новости заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

По мнению Гагина, поляки показали свою неискренность в дружбе с Украиной после решения об ограничения экспорта украинского зерна. Вместе с тем политик рассказал, что поляки в принципе не любят украинцев и помнят Волынскую резню.

«А все это союзничество — поставка оружия, польские наемники на украинском фронте — это все в основном в угоду настоящим хозяевам Польши из НАТО и США. Плюс еще — Польша как самостоятельный игрок всегда пыталась, пытается и будет пытаться откусить, как они считают, свою часть Украины, собственно за которую все эти танцы с бубнами и танцуются», — предположил политик.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев подаст обращение во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае, если Польша помешает экспорту украинского зерна. На Украине считают, что ограничения на экспорт зерна нарушают соглашение о свободной торговле с ЕС от 2014 года.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Испания озвучила решение о конфискации личных вещей россиян при въезде в страну

    Возбуждено дело после избиения российскими школьниками юноши-инвалида

    Выход Меган Маркл в свет парализовал работу сайта модного бренда

    Жителям европейского города запретят топить дома углем

    Европейский Центробанк неожиданно повысил ставку до рекорда

    Названа настоящая цель США в конфликте на Украине

    В ДНР заявили о желании Польши захватить украинские земли

    Президент Польши выразил надежду на приглашение Украины в НАТО

    В Азербайджане допустили дружбу с Арменией

    Врач раскрыла способы избавиться от «гусиной кожи» из-за вросших волос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости