В ДНР заявили о желании Польши захватить украинские земли

Советник Пушилина Гагин усомнился в дружбе Польши и Украины из-за экспорта зерна

Польша все еще претендует на часть украинских земель, которые до сих пор якобы считает своими. Об этом в интервью РИА Новости заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

По мнению Гагина, поляки показали свою неискренность в дружбе с Украиной после решения об ограничения экспорта украинского зерна. Вместе с тем политик рассказал, что поляки в принципе не любят украинцев и помнят Волынскую резню.

«А все это союзничество — поставка оружия, польские наемники на украинском фронте — это все в основном в угоду настоящим хозяевам Польши из НАТО и США. Плюс еще — Польша как самостоятельный игрок всегда пыталась, пытается и будет пытаться откусить, как они считают, свою часть Украины, собственно за которую все эти танцы с бубнами и танцуются», — предположил политик.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев подаст обращение во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае, если Польша помешает экспорту украинского зерна. На Украине считают, что ограничения на экспорт зерна нарушают соглашение о свободной торговле с ЕС от 2014 года.