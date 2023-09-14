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11:05, 14 сентября 2023Наука и техника

Обнаружено противоречие стандартной космологической модели

The Astrophysical Journal: обнаружено необычное столкновение скоплений галактик

Фото: NASA / CXC / Rutgers / J. Hughes

Международная группа астрономов обнаружила необычное столкновение двух массивных галактических скоплений, когда Вселенная была вдвое моложе своего нынешнего возраста, что противоречит стандартной космологической модели. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal.

Стандартная космологическая модель ΛCDM предсказывает, что галактики сначала формируются и только потом объединяются в более крупные скопления галактик. Таким образом, должно пройти много времени перед тем как появятся галактические скопления. Однако новые наблюдения показали, что скорость сближения двух скоплений, известных как Эль-Гордо, слишком низка для их возраста.

Масса была оценена с помощью метода гравитационного линзирования, заключающегося в оценке искривления света фоновых галактик гравитационным воздействием скоплений. Оказалось, что масса примерно составляет 2000 триллионов солнечных масс с погрешностью 10 процентов. Затем ученые рассчитали скорость столкновения скоплений и провели моделирование, чтобы выяснить, сколько подобных событий должно было происходить во Вселенной в прошлом.

Результаты показали, что Эль-Гордо не может выглядеть так, как на изображениях, полученных с помощью космического телескопа Хаббла и телескопа имени Джеймса Уэбба. Подобное можно воспроизвести только при условии высокой скорости столкновения, однако в рамках ΛCDM такое событие будет очень редким, поскольку очень трудно найти два близких друг к другу массивных скопления.

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    Александр Еникеев
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