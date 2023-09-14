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07:49, 14 сентября 2023Путешествия

Россиянка побывала в Грузии и пожаловалась на «космические» цены в ресторанах

Россиянка описала цены в ресторанах Грузии фразой «моя огромная боль»

Фото: Daniel Newman / Unsplash

Российская туристка побывала в Грузии и описала цены в стране фразой «моя огромная боль». Своим отзывом девушка поделилась с «Лентой.ру».

По словам россиянки, цены в местных ресторанах и кафе просто «космические». Это стало еще сильнее чувствоваться после того, как вырос курс лари.

«Те, кто приехал сюда год назад, меняли валюту по курсу 24 рубля за лари, сейчас курс в районе 38 рублей, — пожаловалась она. — Ко всему прочему, в стране есть собственная инфляция. Поэтому теперь здесь все стоит очень дорого — начиная с продуктов, заканчивая обедами, ужинами в ресторанах, абонементами в фитнес-клубы и косметическими процедурами».

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Туристка подчеркнула, что в супермаркетах много товаров из Европы и России, на которые накладываются таможенные сборы, налоги. К примеру, 300 граммов лосося может обойтись в 1,5 тысячи рублей, упаковка орехов — в 700.

«За завтрак в кафе придется заплатить примерно 1,2 тысячи рублей на человека, а за ужин — все 2000, — добавила она. — При этом ты получаешь дерьмовый сервис, за те же деньги, которые платишь в Москве. Очень редко персонал в заведениях ведет себя доброжелательно в отношении россиян. Причем это относится к местам любого уровня».

Ранее в сентябре поехавшие в Грузию россиянки удивились русофобским лозунгам местных жителей и недружественной атмосфере. Одна из собеседниц «Ленты.ру» по имени Олеся провела в Тбилиси отпуск в середине августа и описала его фразой «больше туда не вернусь». По словам туристки, грузины всячески проявляли презрение к русскому языку и россиянам.

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    Фариза Бацазова
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