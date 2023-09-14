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13:11, 14 сентября 2023Путешествия

В Грузии объяснили отказ от отмены авиасообщения с Россией

Парламент Грузии не стал рассматривать петицию об отмене авиасообщения с Россией

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Парламент Грузии отказался рассматривать петицию об отмене авиасообщения с Россией. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Грузия — Новости».

Председатель комитета Давид Сонгулашвили подчеркнул, что санкции в отношении России в первую очередь навредят экономике страны и отразятся на ее гражданах.

«Это решение не раз было обосновано разными аргументами и позициями. Поэтому мы считаем нецелесообразным изучать петицию и подробно ее обсуждать», — объяснил он отказ в рассмотрении документа.

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По данным источника, петицию об отмене авиасообщения с Россией и введении визового режима для россиян подписали 6084 гражданина Грузии.

Ранее поехавшие в Грузию россиянки удивились русофобским лозунгам местных жителей и недружественной атмосфере. Одна из туристок провела в Тбилиси отпуск в середине августа и описала его фразой «больше туда не вернусь».

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    Марина Черняк
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