В Грузии объяснили отказ от отмены авиасообщения с Россией

Парламент Грузии не стал рассматривать петицию об отмене авиасообщения с Россией

Парламент Грузии отказался рассматривать петицию об отмене авиасообщения с Россией. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Грузия — Новости».

Председатель комитета Давид Сонгулашвили подчеркнул, что санкции в отношении России в первую очередь навредят экономике страны и отразятся на ее гражданах.

«Это решение не раз было обосновано разными аргументами и позициями. Поэтому мы считаем нецелесообразным изучать петицию и подробно ее обсуждать», — объяснил он отказ в рассмотрении документа.

По данным источника, петицию об отмене авиасообщения с Россией и введении визового режима для россиян подписали 6084 гражданина Грузии.

Ранее поехавшие в Грузию россиянки удивились русофобским лозунгам местных жителей и недружественной атмосфере. Одна из туристок провела в Тбилиси отпуск в середине августа и описала его фразой «больше туда не вернусь».

