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12:50, 14 сентября 2023Путешествия

Туристам предложили самостоятельно добыть золото в одном регионе России

Глава Магаданской области Носов: туристы смогут самостоятельно добывать золото

Фото: Jingming Pan / Unsplash

Туристы смогут самостоятельно добывать золото в одном регионе России — на Колыме. С таким предложением выступил губернатор Магаданской области Сергей Носов, его слова приводит ТАСС.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава региона сообщил о планах выделить участок под «вольный принос» для тех, кто захочет попробовать себя в роли золотоискателей. Так власти Колымы надеются увеличить турпоток.

«Совместим приятное с полезным: и золото будет добываться, и от туристов, наверное, отбоя не будет, так как такие сильные ощущения многие желают испытать», — сказал Носов.

Уточняется, что вопрос об организации такой туристической активности встал после того, как Госдума в первом чтении приняла закон «О старательной деятельности». Нововведение узаконивает частную золотодобычу. Магаданская область станет первым регионом, в котором реализуют закон.

Ранее россиянин попытался провезти золото почти на три миллиона рублей в ручке чемодана. Он украл драгоценный металл на добывающем предприятии в Якутске и попался на проверке металлоискателем.

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    Мария Борисова
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