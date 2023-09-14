Парикмахер назвала распространенные ошибки в уходе за волосами

Парикмахер Рэйчел Валентайн назвала распространенные ошибки в уходе за волосами. Соответствующая публикация появилась в TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом rachelvalentinehair разместила видео блогерши Софии Ричи, которая, по ее словам, неправильно следила за локонами. Так, на кадрах девушка расчесала и разделила мокрые пряди на две части и нанесла маску по всей длине вместе с корнями.

Затем героиня ролика собрала волосы в тугой пучок, нанеся кистью еще немного средства, чтобы окончательно сгладить локоны. Она пояснила, что таким образом смогла отрастить длинные пряди.

«Данный метод ухода выглядит потрясающе, но это очень вредно для волос. Во-первых, пряди нельзя расчесывать мокрыми. Кроме того, влажные локоны сильно растягиваются, а при взаимодействии с резинками они травмируются еще больше. Также нельзя скручивать волосы в таком состоянии в тугой пучок», — возмутилась Валентайн.

В июне терапевт и доктор медицинских наук Оксана Пивоварова перечислила россиянкам самые опасные для здоровья бьюти-процедуры. В первую очередь в список угрожающих здоровью процедур специалистка внесла перманентный макияж, во время которого в верхние слои кожи с помощью иглы внедряют пигмент.