Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:09, 14 сентября 2023Ценности

Парикмахер назвала распространенные ошибки в уходе за волосами

Фото: Hannah Morgan / Unsplash

Парикмахер Рэйчел Валентайн назвала распространенные ошибки в уходе за волосами. Соответствующая публикация появилась в TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом rachelvalentinehair разместила видео блогерши Софии Ричи, которая, по ее словам, неправильно следила за локонами. Так, на кадрах девушка расчесала и разделила мокрые пряди на две части и нанесла маску по всей длине вместе с корнями.

Затем героиня ролика собрала волосы в тугой пучок, нанеся кистью еще немного средства, чтобы окончательно сгладить локоны. Она пояснила, что таким образом смогла отрастить длинные пряди.

Материалы по теме:
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019

«Данный метод ухода выглядит потрясающе, но это очень вредно для волос. Во-первых, пряди нельзя расчесывать мокрыми. Кроме того, влажные локоны сильно растягиваются, а при взаимодействии с резинками они травмируются еще больше. Также нельзя скручивать волосы в таком состоянии в тугой пучок», — возмутилась Валентайн.

В июне терапевт и доктор медицинских наук Оксана Пивоварова перечислила россиянкам самые опасные для здоровья бьюти-процедуры. В первую очередь в список угрожающих здоровью процедур специалистка внесла перманентный макияж, во время которого в верхние слои кожи с помощью иглы внедряют пигмент.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном отъезде генерала Суровикина за границу

    Разорванное на части BMW на российской трассе попало на видео

    Арестованная за наркотики заслуженная артистка России сдала сообщника

    Песков отказался комментировать предложение о блокировке WhatsApp в России

    Раскрыты детали о бродившем в российском городе вооруженном мужчине

    В Кремле подтвердили планы Путина встретиться с Лукашенко

    Путин принял предложение Ким Чен Ына посетить КНДР

    В Кремле ответили на вопрос о присутствии Путина на инаугурации Собянина

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского катера в Черном море

    Названа доля желающих покинуть города россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости