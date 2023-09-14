В европейцах нашли опасный для здоровья химикат

ЕАОС: в организмах почти всех европейцев есть опасный для здоровья химикат BPA

В организмах почти европейцев есть опасный для здоровья химикат бисфенол А (BPA), который присутствует в упаковке для пищевых продуктов. Об этом сообщает Medical Press со ссылкой на данные Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС).

Ученые нашли BPA в моче 92 процентах участников исследования, которое проводилось среди 2,7 тысячи граждан 11 стран Европы. При этом в организмах от 71 до 100 процентов жителей разных стран уровень химиката превысил рекомендуемую норму. Исследователи предполагают, что BPA может быть связан с гормональными нарушениями, раком груди и бесплодием.

В прошлом BPA использовался при изготовлении детских бутылок, но десять лет назад данную практику запретили в Европе, США и других странах. Однако химическое вещество до сих пор присутствует в пластике и некоторых видах упаковки для еды и напитков.

Специалисты не могут прийти к единому мнению о допустимой ежедневной дозе BPA, которая не представит риска для здоровья. Несмотря на это в ЕАОС заявили, что потребление химиката европейцами сейчас «значительно выше допустимых уровней». Это подвергает опасности миллионы людей.

Ранее ученые из Китайского университета Гонконга разработали съедобную замену пластиковым упаковкам пищевых продуктов.