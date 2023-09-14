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20:02, 14 сентября 2023Наука и техника

В Британии вооружили дрон используемой Киевом ракетой

Британская армия представила БПЛА Hydra 400 с самонаводящейся ракетой Brimstone

Фото: Duch.seb / Wikimedia

Британская армия представила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Hydra 400 с самонаводящейся ракетой Brimstone, которую также использует Киев, на выставке DSEI 2023 в Лондоне. Об этом сообщает UK Defense Journal.

Отмечается, что компактный беспилотник нового поколения можно перевозить в кузове пикапа, а подготовка к полету занимает шесть минут. Дрон с гибридной силовой установкой получил одноконтурные турбореактивные двигатели, которые обеспечивают тягу в 50 килограммов.

Предполагается, что аппарат сможет нести несколько ракет Brimstone класса «воздух-земля». Боеприпас оснащен тандемной кумулятивной боевой частью массой 6,2 килограмма. Максимальная дальность пуска модификации Brimstone II составляет 60 километров.

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Как пишет издание, компании Hydra Drones потребуется финансирование Минобороны Великобритании для реализации концепции беспилотника Hydra 400.

Ранее американская компания Teledyne Flir разработала разведывательную систему Black Recon, предназначенную для запуска микродронов с боевых машин. В состав комплекса входит три дрона, которые могут летать на скоростях, позволяющих им работать впереди движущегося транспорта.

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    Даниил Иринин
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