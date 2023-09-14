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16:16, 14 сентября 2023Среда обитания

Назван дешевый способ сделать интерьер гостиной богаче

Эксперт Тычино: интерьер гостиной выглядит богаче без визуального шума

Фото: Beazy / Unsplash

Для того чтобы интерьер гостиной выглядел дороже, нужно убрать визуальный шум. Дешевые способы сделать помещение богаче россиянам назвала эксперт в области дизайна Юлия Тычино, передают «БелНовости».

В первую очередь следует убрать из гостиной мелкие ненужные предметы, счета и другие бумаги, которые создают визуальный шум. Кроме того, декор должен соответствовать стилю интерьера. Подойдут текстурные решения — молдинги, гипсовые панели, подушки на диване или коллаж на стене. Следует предусмотреть несколько источников освещения. Светильники, бра, настольные лампы и торшеры помогают разделить одно помещение на зоны без конструктивных изменений.

При оформлении важно соблюдать правило 60:30:10. На основной цвет должно приходится 60 процентов обстановки — стены, потолок и обивка мебели. Еще 30 процентов — это цвет напольного покрытия и мебели, а 10 процентов — акценты. Тычино не рекомендует выбирать для гостиной синтетические и кислотные цвета, которые быстро утомляют глаз. Лучше всего подобрать приглушенные и светлые тона.

Ранее россиянам назвали популярные ошибки в дизайне интерьера. Одной из них является большое количество проводов и удлинителей, которые создают видимость бардака в доме.

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    Александра Качан
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