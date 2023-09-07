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17:40, 7 сентября 2023Среда обитания

Россиянам назвали популярные ошибки в дизайне интерьера

«БелНовости»: в дизайне интерьера следует избегать проводов и электрощитков

Фото: Unsplash

При оформлении жилья россияне часто совершают несколько типичных ошибок, из-за которых портится вид квартиры или дома даже с самым дорогим ремонтом. Об этом пишут «БелНовости».

Например, владельцам следует избегать большого количества проводов и удлинителей — они создают видимость бардака в доме. Визуально улучшить их вид можно при помощи специальных стяжек. Дизайнеры также рекомендуют не держать на виду электрощитки. Их можно замаскировать зеркалами или декоративными ящиками.

Еще одной ошибкой является наличие в квартире пластиковых ваз и цветов, а также лежащих на виду газет и журналов. Эксперты советуют выбирать вазы из стекла и использовать только живые цветы, а старые журналы хранить в закрытых ящиках. Прятать следует и другие вещи, например, посуду для приготовления еды, а также пылесосы и веники.

Эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино ранее также рассказала, что для того, чтобы интерьер дома выглядел дороже, необходимо начать с прихожей. Визуально богаче это пространство станет, если максимально убрать из него вещи и правильно организовать хранение.

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    Нина Ташевская
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