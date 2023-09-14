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10:00, 14 сентября 2023Силовые структуры

Грабитель переквалифицировался в наркодилера и был пойман российскими силовиками

Полиция задержала с 5 кг мефедрона ранее судимого жителя Ярославля

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Ивановской области полицейские задержали с пятью килограммами мефедрона ранее судимого 32-летнего жителя Ярославля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Мужчина, осужденный за грабеж и квартирную кражу, год назад освободился из мест лишения свободы после шести лет отсидки. Выйдя на волю, он решил переквалифицироваться в наркодилера и отправился в Ивановскую область за партией наркотика. Тут за ним уже вели наблюдение силовики. Они задержали его у тайника, откуда криминальный гастролер вытаскивал мефедрон.

Мужчину арестовали в рамках уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

1 сентября сообщалось о задержании жителя Санкт-Петербурга при попытке сбыть партию наркотиков. Он приехал в Саранск, где через тайник приобрел гашиш и мефедрон общим весом один килограмм, чтобы продать их на территории Мордовии.

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    Любовь Ширижик
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