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17:47, 14 сентября 2023Ценности

Джулия Фокс объяснила желание оголяться фразой «женщины отдавали за это жизни»

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / Getty Images

Американская актриса и модель Джулия Фокс объяснила желание оголяться на публике фразой «женщины отдавали за это жизни». Интервью на эту тему публикует New York Post.

Бывшая девушка рэпера Канье Уэста неоднократно появлялась в откровенных образах на показах, которые проводили в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Так, например, знаменитость запечатлели в обнажающем тело наряде из наручных часов на дефиле бренда Pandora. Кроме того, манекенщица выходила в свет в кожаном плаще, надетом поверх металлического бикини.

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По словам Фокс, при выборе одежды она ориентируется только на собственное мнение, не думая об оценке окружающих. «Количество негатива в мою сторону был просто сумасшедшим. Люди хотят, чтобы мы вели себя скромно и прикрывались! Женщины отдавали жизни за то, чтобы мы могли одеваться таким образом», — высказалась модель.

Ранее в сентябре Джулия Фокс снялась в обнажающем грудь топе для рекламы. На размещенном кадре она предстала в момент падения на асфальт с велосипеда, у которого согласно сюжету отлетело переднее колесо. При этом Фокс была одета в миниатюрный вязаный топ от бикини, прикрывающий соски, и серебристую мини-юбку.

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    Карина Черных
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