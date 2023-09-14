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19:01, 14 сентября 2023Россия

Две женщины упали с обрыва возле популярного у туристов парка в Сочи

В Сочи две женщины упали с обрыва напротив парка Ривьера

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Сочи две женщины упали с обрыва напротив популярного у туристов парка «Ривьера», одну из них спасти не удалось. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел вечером 10 сентября. Предварительно, причиной происшествия стало отсутствие предупреждающих знаков возле обрыва. В результате падения россиянок госпитализировали. В ночь на четверг, 14 сентября, врачи констатировали у одной пострадавшей остановку сердца.

В прокуратуре добавили, что проверят соблюдение федерального законодательства, а также дадут оценку действиям спасателей и полиции.

Кроме того, в региональном Следственном комитете (СК) агентству сообщили о возбуждении уголовного дела о халатности. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее в Дагестане россиянка получила тяжелые травмы после того, как упала с обрыва каньон на аттракционе по роупджампингу. Как выяснил СК, организатор экстремального аттракциона одел женщину в специальное снаряжение, но не провел инструктаж и не оценил должным образом безопасность прыжка. В результате потерпевшая оступилась и упала с обрыва, ударившись о каменную стену, где ее остановили страховочные ремни.

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    Константин Лысяков
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