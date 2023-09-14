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09:05, 14 сентября 2023Путешествия

Лодка наехала на купавшуюся в море девушку и оторвала ей конечности

Студентка из Колумбии не выжила после наезда лодки во время отдыха с семьей

Фото: Austin Neill / Unsplash

Капитан небольшой лодки наехал на купавшуюся в море с семьей девушку и оторвал ей две конечности грибным винтом. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 24-летняя студентка Юрани Ванегас (Yurany Vanegas) из Колумбии отправилась на отдых с родными на остров Сан-Андреас. Несчастный случай произошел, когда семейство проводило время на пляже. Пострадавшую сразу доставили в больницу, однако из-за большого количества потерянной крови она не смогла выжить.

Капитан судна объяснил, что не заметил девушку в воде. Он сам явился в полицию, чтобы дать показания по делу.

Ранее на тайском острове Панган россиянка повздорила с другой туристкой из-за свободного пуфа на пляже и откусила ей часть пальца. Пострадавшую британку доставили в больницу на соседний остров Самуи, однако позже она улетела в Великобританию на операцию по реплантации.

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    Зарина Дзагоева
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