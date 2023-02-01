В Таиланде россиянка откусила кусок пальца другой туристке из-за пуфа на пляже

На тайском пляже Пангана россиянка набросилась на британку и откусила ей фалангу пальца

На тайском острове Панган россиянка повздорила с другой туристкой из-за свободного пуфа на пляже и откусила ей часть пальца. Об этом Bild рассказала свидетельница сцены и подруга пострадавшей.

Как рассказала бывшая немецкая фехтовальщица Моника Созанска, она с подругой Анджелиной из Великобритании и ее собакой отправилась на несколько дней отдохнуть на остров Панган в Таиланде. В субботу, 28 января, они пришли в пляжный клуб «Ко Рахам». Туристки заприметили свободное место рядом с молодой парой, однако сидевшая рядом девушка была против соседства — сесть на пуф немке и британке удалось только при посредничестве официанта.

По словам Созанска, это взбесило россиянку: девушка набросилась на ее подругу и начала толкать. Когда разъяренная туристка напала на собаку, британка ударила обидчицу по лбу. «Тогда она [россиянка] схватила Анджелину за руку и укусила ее. Потом выплюнула откушенный кусок фаланги среднего пальца и улыбнулась. Кровь брызнула изо рта. Это было похоже на кадр из фильма ужасов!» — вспомнила немка.

Пока Созанска искала в песке выплюнутую фалангу и успокаивала раненую подругу, россиянка попыталась скрыться вместе с партнером. Вскоре пару задержала полиция. У девушки при себе была только фотография паспорта, поэтому ее попросили принести документы из гостиницы в местный участок. Однако вместо этого молодые люди сбежали на самолете в соседнюю Малайзию.

Пострадавшую британку доставили в больницу на соседний остров Самуи, однако позже она улетела в Великобританию на операцию по реплантации. Представитель полиции острова Панган заявил, что если российская туристка вернется в Таиланд, то она будет немедленно арестована.

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