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11:53, 14 сентября 2023Интернет и СМИ

Врачи назвали продлевающую жизнь группу продуктов

Фото: Arwin Neil Baichoo / Unsplash

Заслуженный деятель науки России, академик РАН, профессор Владимир Хавинсон и заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвали группу продуктов, регулярное употребление которых помогает продлить жизнь. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Врачи посоветовали включить в рацион мед и другие продукты пчеловодства: цветочную пыльцу, пергу, прополис, а также маточное и трутневое молочко. Как отметил Хавинсон, последние исследования геронтологов показали, что люди, которые употребляют эту группу продуктов, в среднем живут на пять лет дольше, чем те, кто не делает этого.

«Мед — это вообще удивительный продукт, он содержит огромное количество витаминов, минеральных веществ, биологически активных веществ. И недаром его считают продуктом для здоровья, молодости и активности», — рассказала Трофимова. Она добавила, что для того, чтобы продлить жизнь, достаточно употреблять две-три чайные ложки меда ежедневно.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин назвал полезную пищевую привычку, которая снижает риск сахарного диабета. По его словам, уберечь себя от этого заболевания могут те, кто не пропускает завтрак по утрам.

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    Олег Давыдов
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