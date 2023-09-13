Врач назвал снижающую риск сахарного диабета привычку

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал полезную пищевую привычку, которая снижает риск сахарного диабета. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что привычка завтракать по утрам может уберечь от сахарного диабета. По его словам, исследования ученых показали, что у людей, которые пропускают завтрак, примерно на 20 процентов выше риск возникновения этого заболевания, чем у тех, кто завтракает ежедневно.

Ранее Агапкин раскрыл способ снизить уровень сахара в крови без таблеток. Врач посоветовал тем, кто хочет уменьшить уровень глюкозы в организме, включить в рацион корицу.

Перед этим телеведущий и врач-диетолог Олег Кривченко развеяли миф о том, что красные яблоки опасны для диабетиков из-за наличия в них большого количества сахара. Специалисты подтвердили, что в этих фруктах содержится много сахара, но при этом уточнили, что он не всасывается в кровь.