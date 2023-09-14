Прожившая 17 лет в доме на дереве женщина была вынуждена снести его

Пенсионерка из США прожила в доме на дереве 17 лет и была вынуждена его снести

Пенсионерка из США была вынуждена снести огромный дом на дереве, в котором она прожила 17 лет. Об этом сообщает 7News Miami.

72-летняя Шоуни Чассер из Майами, штат Флорида, прожила почти два десятилетия в доме, который сама построила на большом дереве. Дом включал хижину с соломенным навесом, бассейн с самодельным водопадом, несколько спален, кухню, ванную и большую открытую террасу.

Проблемы Чассер начались с 2015 года, когда соседи стали регулярно жаловаться властям на незаконность постройки и ее потенциальную опасность. После инспекции специалисты из жилищной инспекции дали женщине выбор: снести ее дом или привести его в соответствие с существующими требованиями. За восемь лет Чассер получила многочисленные штрафы, которые составили в общей сложности около 40 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). После долгих лет борьбы она решила все же снести дом, этот процесс начнется 18 сентября и будет стоить ей еще 30 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей).

Однако пенсионерка не готова жить в обычном доме и покинуть природу. Она намерена построить новый дом на дереве, но на этот раз со всеми разрешениями и с соблюдением требований безопасности. Тем более что ее жилище стоит на земле, которую она покупала своему покойному сыну, и вместе с ней там живут двое ее внуков и енот по имени Куни.

Мне нужно слышать дождь и ветер по ночам. Если этого не происходит, я начинаю сходить с ума и страдать от клаустрофобии Шоуни Чассер

Чассер уже начала собирать деньги на новый дом через краудфандинговую платформу, где она отчитывается обо всех своих расходах и планах. Женщина хочет собрать 50 тысяч долларов (4,9 миллиона рублей), чтобы оплатить оставшиеся штрафы, нанять адвоката и приступить к постройке. Пока что ей удалось получить 3,7 тысячи долларов.

Ранее сообщалось о жителе США, который бросил работу кассира в супермаркете и уехал жить в дом на дереве на Гавайях. Сейчас его постройка, находящаяся на высоте 12 метров, представляет собой полноценное жилище с душем, туалетом, спальней и гостиной.