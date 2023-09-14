Российский ракетный корабль уничтожил атаковавший его безэкипажный катер ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ кораблем «Самум»

Российский ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» уничтожил атаковавший его в акватории Черного моря безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что украинский надводный дрон предпринял попытку ударить по кораблю Черноморского флота около 16:30. В результате экипаж «Самума» отразил атаку, поразив безэкипажный катер огнем штатного вооружения.

Несколькими часами ранее пять катеров ВСУ также попытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов». В результате он отразил атаку и уничтожил надводные дроны.

Позже Минобороны сообщило, что еще один украинский безэкипажный катер был ликвидирован авиацией Черноморского флота.