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14:16, 14 сентября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении украинского катера в Черном море

Минобороны: безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море

Фото: РИА Новости

Безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в Черном море. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России.

Аппарат был обнаружен и ликвидирован 14 сентября, уточнили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило о попытке атаковать корабль Черноморского флота группой безэкипажных катеров. Атаку пяти дронов отразил корабль «Сергей Котов».

13 сентября Минобороны рассказало, что поврежденные при атаке ВСУ на Севастополь корабли вернулся на боевое дежурство. Это произойдет по окончании ремонта, добавили в министерстве.

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    Алан Босиков
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