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11:35, 14 сентября 2023Экономика

Россияне оценили свое финансовое положение

Webbankir: только треть россиян назвали себя финансово независимыми

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Только треть россиян (36,6 процента) сочли себя независимыми в финансовом плане, примерно столько же (36,5 процента) придерживались обратного мнения. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на результаты исследования аналитиков онлайн-платформы Webbankir.

При этом лишь 3,9 процента граждан устраивает их нынешнее финансовое положение. Подавляющее же большинство россиян ставят своей целью достижение самодостаточности в обозримом будущем. В то же время 11,5 процента опрошенных убеждены, что добиться финансовой независимости вообще нереально.

Только 17,3 процента респондентов интерпретировали сам принцип финансовой независимости классическим образом — как возможность не работать и жить на проценты от капитала. Подавляющее же большинство (76,9 процента) вкладывают в данное понятие возможность содержать себя и семью. Для 30 процентов опрошенных финансовая независимость сопряжена с отказом от кредитов, для 23,1 процента — с возможностью путешествовать, а для 19,2 процента — с совершением «больших» покупок.

Ранее аналитики сервис по поиску работы SuperJob представили результаты исследования, согласно которым россиянину в среднем необходимо 195 тысяч рублей в месяц для ощущения себя счастливым. Наибольшие ожидания по доходам оказались у москвичей (260 тысяч рублей), в тройку по этому показателю также вошли жители Санкт-Петербурга (230 тысяч рублей) и Владивостока (220 тысяч рублей).

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    Анатолий Акулов
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