Министр обороны Украины доложил генсеку НАТО о ходе наступления ВСУ

Министр обороны Украины Умеров доложил Столтенбергу о ходе наступления ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что доложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу о ходе украинского наступления. Об этом глава ведомства написал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на вильнюсском саммите, и нашу совместную с НАТО работу над дорожной картой взаимосовместимости», — добавил он.

Умеров также подчеркнул, что проинформировал Столтенберга об оперативной обстановке на фронте и результатах наступательной операции ВСУ.

Ранее Умеров и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудили улучшение обеспечения ВСУ боеприпасами и оружием. «Важный разговор с Жозепом Боррелем, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности», — подчеркнул министр.

