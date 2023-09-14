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23:31, 14 сентября 2023Бывший СССР

Министр обороны Украины доложил генсеку НАТО о ходе наступления ВСУ

Министр обороны Украины Умеров доложил Столтенбергу о ходе наступления ВСУ
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что доложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу о ходе украинского наступления. Об этом глава ведомства написал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на вильнюсском саммите, и нашу совместную с НАТО работу над дорожной картой взаимосовместимости», — добавил он.

Умеров также подчеркнул, что проинформировал Столтенберга об оперативной обстановке на фронте и результатах наступательной операции ВСУ.

Ранее Умеров и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудили улучшение обеспечения ВСУ боеприпасами и оружием. «Важный разговор с Жозепом Боррелем, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности», — подчеркнул министр.

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    Марина Совина
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