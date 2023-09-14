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23:20, 14 сентября 2023Бывший СССР

Министр обороны Украины обсудил с Боррелем обеспечение ВСУ оружием

Министр обороны Украины Умеров и Боррель обсудили обеспечение ВСУ оружием

Фото: Serhii Nuzhnenko / Rfe / Rl / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудили улучшение обеспечения ВСУ боеприпасами и оружием. Об этом глава ведомства написал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Важный разговор с Жозепом Боррелем, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Обсудили пути улучшения обеспечения Украины оружием и боеприпасами», — подчеркнул министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна увеличит бюджетные расходы на военно-промышленный комплекс, в том числе на производство оружия и дронов, в 2024 году. «Как на закупку того, что необходимо, за границей, так и на украинское производство», — отметил украинский лидер.

13 сентября стало известно, что Германия передала Вооруженным силам Украины 20 боевых машин пехоты Marder, боеприпасы к ним, а также 20 беспилотников RQ-35 Heidrun.

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    Марина Совина
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