Расселять ветхие дома в России будут по-новому

Кабмин: в России изменится механизм расселения из аварийного жилья

Расселять ветхое жилье в России будут по-новому — правительство изменило механизм предоставления финансовой поддержки для расселения из аварийного жилья. Это должно ускорить работу, говорится в опубликованном на сайте кабмина постановлении.

«С 1 января 2024 года регионы получат возможность для ускоренного расселения граждан из аварийного жилья. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, меняющее механизм предоставления финансовой поддержки на эти цели», — рассказали в пресс-службе правительства.

Уточняется, что речь идет о регионах, которые продолжают расселять ветхое жилье, признанное таковым до 2017 года. Эта работа ведется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», заключает кабмин.

Ранее сообщалось, что кабмин потратит более 12,5 миллиарда рублей на досрочное расселение аварийного жилья в России в 2023 году. На данный момент 14 регионов страны уже завершили программу с опережением сроков.