Американский ведущий Никсон: США устроили мясорубку на Украине ради своих целей

Теле- и радиоведущий из США Гарланд Никсон назвал настоящей целью Вашингтона в конфликте на Украине дестабилизацию России, ради чего американские власти, по его словам, устроили мясорубку. Такое мнение он выразил в трансляции на своем YouTube-канале.

«Их риторика: мы тут ради демократии, мы тут, чтобы помочь украинским людям и спасти их, помешать России сделать бла-бла-бла. Но их реальная цель — вывести из строя Россию, дестабилизировать Россию», — высказался журналист. По его словам, Вашингтон лжет насчет своих истинных намерений относительно Москвы.

Никсон отметил, что Россия не проигрывает в конфликте вопреки заявлениям американских властей. «Они устроили мясорубку на Украине. Какие там цифры? 400-500 тысяч ушли из жизни? (...) Скоро не останется толком украинцев, чтобы заниматься этим. Но их это не заботит. Для этого им и нужны украинцы», — добавил ведущий.

Ранее Никсон выразил уверенность в том, что США конфликтует с Россией ради сохранения роли гегемона на мировой арене. Он подчеркнул, что в Вашингтоне видят подъем России и Китая и беспокоятся, что многие страны хотят сотрудничать с Москвой и Пекином.