Журналист Никсон: США конфликтуют с Россией для сохранения роли гегемона

Американский журналист Гарланд Никсон рассказал, что для чего США конфликтуют с Россией. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Никсон раскрыл смысл конфликта США с Россией и объяснил, что Вашингтон стремится к сохранению роли гегемона на мировой арене.

«Конфликт на Украине связан не только с Россией, он связан с Американской империей. Она видит, как ее однополярный момент, когда Россия, Китай и другие были слабее, а США могли господствовать в мире, отступает. Она наблюдает подъем великих держав — России и Китая, а также региональных держав — Ирана, Бразилии, Венесуэлы и Саудовской Аравии», — отметил автор.

Журналист уточнил, что в этих изменениях США видят угрозу своей гегемонии. В Вашингтоне беспокоятся, что многие страны хотят сотрудничать с Москвой и Пекином, поэтому американцы «сначала должны убрать Россию».

Ранее лидер голландской партии «Форум за демократию» (FVD) Тьерри Боде назвал действия США в украинском конфликте ужасно глупыми. По его мнению, Вашингтон вредит себе и помогает России альтернативный союз в мире.