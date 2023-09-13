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06:57, 13 сентября 2023Мир

В США раскрыли смысл конфликта с Россией

Журналист Никсон: США конфликтуют с Россией для сохранения роли гегемона

Фото: Unsplash

Американский журналист Гарланд Никсон рассказал, что для чего США конфликтуют с Россией. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Никсон раскрыл смысл конфликта США с Россией и объяснил, что Вашингтон стремится к сохранению роли гегемона на мировой арене.

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«Конфликт на Украине связан не только с Россией, он связан с Американской империей. Она видит, как ее однополярный момент, когда Россия, Китай и другие были слабее, а США могли господствовать в мире, отступает. Она наблюдает подъем великих держав — России и Китая, а также региональных держав — Ирана, Бразилии, Венесуэлы и Саудовской Аравии», — отметил автор.

Журналист уточнил, что в этих изменениях США видят угрозу своей гегемонии. В Вашингтоне беспокоятся, что многие страны хотят сотрудничать с Москвой и Пекином, поэтому американцы «сначала должны убрать Россию».

Ранее лидер голландской партии «Форум за демократию» (FVD) Тьерри Боде назвал действия США в украинском конфликте ужасно глупыми. По его мнению, Вашингтон вредит себе и помогает России альтернативный союз в мире.

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    Марина Совина
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