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13:45, 14 сентября 2023Интернет и СМИ

В Крыму опровергли эвакуацию жителей Феодосии

В крымском управлении МЧС опровергли эвакуацию жителей Феодосии

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Часть пользователей Telegram получили сообщение об эвакуации в Феодосии от аккаунта, который выдает себя за управление МЧС по Крыму. Информацию об эвакуации опровергли в пресс-службе крымского управления МЧС.

«Данная информация является фейком и не соответствует действительности! Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — заявили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Крым.

Аккаунт, с которого идет рассылка, не имеет отношения к официальным российским структурам. Так, в настоящем аккаунте управления МЧС по Крыму использована другая аватарка. Название также не совпадает — фейковая страничка использует сокращение РФ, а в официальном канале использовано написание «Россия».

О рассылке сообщило только одно российское СМИ — новость написана с комментарием МЧС о недостоверности информации. В соцсетях посты на тему эвакуации в Феодосии найти не удалось.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа». «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

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    Варвара Кошечкина
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