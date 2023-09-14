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16:58, 14 сентября 2023Среда обитания

Дачников научили продавать урожай без риска быть наказанными

Эксперт Бурякова: россиян не оштрафуют за продажу урожая в соцсетях и на ярмарке

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Дачников в России не оштрафуют за продажу излишков урожая на сезонной ярмарке или в соцсетях. Реализовывать ненужные фрукты и овощи без риска быть наказанными россиян научила руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова, пишет aif.ru.

Эксперт отметила, что закон разрешает дачникам продавать урожай, но при соблюдении нескольких условий: размер участка должен быть не более 50 соток, и плоды должны быть выращены своими силами. То есть, если владелец участка заплатил кому-то за полив огорода или сбор яблок, торговля будет трактоваться как незаконное предпринимательство.

Бурякова посоветовала дачникам получить справку о размере участка и о том, что на нем растут овощи, фрукты или ягоды, которые они собираются продать. Такой документ выдают в СНТ или органе местного самоуправления — он составляется в свободной форме.

В качестве площадки для продажи специалистка рекомендует присмотреться к сезонным ярмаркам — там бывают предусмотрены бесплатные места для дачников и владельцев ЛПХ. Однако, чтобы занять их и обогнать конкурентов, придется встать пораньше, предупредила эксперт. «Кроме того, сегодня продавцы и покупатели активно ищут друг друга в интернете, в том числе на страничках СНТ в соцсетях. Все это тоже законно», — подчеркнула Бурякова.

Ранее дачников предупредили, что за продажу собственного урожая в неположенном месте им может грозить штраф от 500 до 2500 рублей. Эксперты подчеркнули, что торговать фруктами и овощами нельзя рядом с проезжей частью, на станциях метро, в транспорте и рядом с административными зданиями.

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    Нина Ташевская
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