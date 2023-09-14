Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев в Карабахе

Премьер Армении Пашинян: миротворцы РФ не справились с миссией в Карабахе

Российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью Politico заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он указал, что Карабах был зоной ответственности российских подразделений, а после закрытия Лачинского коридора ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась. «Так как проблемы с закрытием Лачинского коридора существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей», — сказал он.

При этом Пашинян отметил, что если бы российские миротворцы не присутствовали в Нагорном Карабахе, то ситуация «вряд ли была бы лучше».

Ранее Пашинян выразил сомнение в том, что Россия способна выполнять роль гаранта безопасности в регионе, несмотря на риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном. При этом он выразил благодарность Евросоюзу и США, которые поддерживают страну на пути демократических реформ, уточнив, что не может назвать предоставляемую помощь достаточной.