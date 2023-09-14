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16:47, 14 сентября 2023Из жизни

Мобильный телефон спас девушку от пули от бывшего парня

The Thaiger: в Таиланде выпущенная в девушку пуля попала в телефон и спасла ее

Фото: andysavchenko / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде девушка спаслась от пули благодаря мобильному телефону. Об этом сообщает The Thaiger.

24-летняя Ратда, проживающая в провинции Чайяпхум, встречалась с 29-летним мужчиной по имени Тонбон четыре месяца. Таец регулярно бил ее, поэтому в конце концов она разорвала с ним отношения.

Спустя месяц после расставания бывший парень вместе с сообщником, вооружившись пистолетом, подкараулил Ратду у ее дома, намереваясь выстрелить в нее. Когда девушка подъехала к дому, Тонбон произвел два выстрела, один из которых пришелся ей в живот. Однако пуля, выпущенная в девушку, не задела ее, так как попала в телефон. Ратда получила лишь легкое повреждение в районе талии. Она поспешно уехала с места происшествия на мотоцикле и обратилась за помощью к соседям. Позже девушка заявила о нападении в полицию.

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Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камеры видеонаблюдения и подтвердили, что в пострадавшую стрелял Тонбон. В настоящее время полиция разыскивает мужчину и его сообщника, чтобы привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Индии 27-летняя девушка похитила бывшего партнера в попытках заставить его на себе жениться. Вместе с матерью, двоюродным братом и дядей она подкараулила мужчину у его квартиры и силой посадила в машину.

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    Алиса Удовик
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