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09:41, 14 сентября 2023Мир

На Украину прибыл американский ревизор

В Киев прибыл инспектор из Пентагона

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киев для налаживания совместной работы прибыл старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте управления.

«Старший представитель управления генерального инспектора министерства обороны по стране теперь в американском посольстве на Украине», — указали в американском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Пентагон создал специальную группу для контроля за использованием американской помощи на Украине, поскольку все большее число законодателей-республиканцев требуют усилить контроль за использованием этих средств.

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    Глеб Бажуткин
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