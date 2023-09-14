На Украину прибыл американский ревизор
В Киев прибыл инспектор из Пентагона
В Киев для налаживания совместной работы прибыл старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте управления.
«Старший представитель управления генерального инспектора министерства обороны по стране теперь в американском посольстве на Украине», — указали в американском оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что Пентагон создал специальную группу для контроля за использованием американской помощи на Украине, поскольку все большее число законодателей-республиканцев требуют усилить контроль за использованием этих средств.