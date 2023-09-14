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06:51, 14 сентября 2023Россия

Военный рассказал об успешном препятствии артиллерии ВС РФ контрнаступлению ВСУ

РИА: артиллеристы ВС РФ успешно препятствуют контрнаступлению ВСУ под Соледаром
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Артиллеристы Вооруженных сил России (ВС РФ) успешно уничтожают и подавляют полученные цели, препятствуя наступлению украинских войск под Соледаром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения.

В том числе речь идет о расчете пушки «2А36 Гиацинт-Б» 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующем в составе Южной группировки войск.

Собеседник агентства сравнил задачи своего подразделения с действиями военных в фильме «Горячий снег». «Они выбивали танки, а мы выбиваем артиллерию. Самое главное — это навестись, выполнить задачу, выстрелить. Либо подавить, либо уничтожить противника», — пояснил он.

По словам командира, противник наступает в том числе с применением артиллерии, и одна из задач бойцов ВС РФ — уничтожить ее для дальнейшего продвижения вперед российских подразделений. Он уточнил, что расчет может работать до 30 раз в день.

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    Екатерина Подвигина
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