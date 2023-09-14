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18:11, 14 сентября 2023Забота о себе

Россиянам перечислили неочевидные симптомы высокого давления

Терапевт Видяскин назвал симптомами высокого давления тошноту и головные боли

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Врач-терапевт Игорь Видяскин перечислил россиянам ряд неочевидных симптомов, свидетельствующих о высоком давлении, в частности, к ним он отнес тошноту и «мушки» перед глазами. Его слова приводит издание NEWS.ru.

По словам Видяскина, явными признаками гипертонии являются дискомфорт в груди, сердцебиение и пульсация в ушах. При этом часто повышенное давление может проявляться тошнотой, пятнами перед глазами и частыми сильными головными болями, сконцентрированными преимущественно в области затылка.

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Другими скрытыми признаками повышенного давления врач назвал внезапные головокружения, потерю равновесия и неустойчивость при ходьбе. Также в некоторых случаях гипертоники могут жаловаться на сильную усталость, необъяснимую слабость и покраснение кожи, добавил Видяскин.

Ранее врачи-кардиологи Ригвед Тадвалкар и Джойс Оэн-Сяо перечислили шесть тревожных симптомов, свидетельствующих о начавшихся проблемах с сердцем. Они назвали одним из возможных признаков развития сердечного приступа или стенокардии боль в челюсти, отдающую вверх по шее и вниз в левую руку.

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    Наталья Обрядина
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